5 bin lira iddiası! 29 Ekim'de ikramiye ödenecek mi? İşte son karar Cumhuriyetin 100.yılına özel emeklilere verileceği konuşulan 5 bin lira ikramiyede beklenti yükseliyor. Emekliler, ödenip ödenmeyeceğini merakla araştırıyor. Peki, 29 Ekim'de ikramiye var mı? 5 bin TL verilecek mi? İşte son detaylar...

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Cumhuriyetimiz, 2023 yılında 100'üncü yıl dönümünü kutlayacak...

Cumhuriyetin ilk asrı şerefine 81 ilde törenler düzenlenecek.

Yüzüncü yıl kapsamında ekonomik müjdeler de gündemde yer alıyor.

Emekli vatandaşlara bayramlarda verilen ikramiye, 29 Ekim için de söz konusu oldu.

Kulislerde konuşulanlara göre, 5 bin lira ikramiyenin verilmesi değerlendiriliyor.

Emekliler ise dört gözle hesaplarına yatacak bakiyeyi sorguluyor.

Konuyla ilgili AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ değerlendirmelerde bulundu.

Peki, 29 Ekim'de ikramiye var mı? 5 bin lira yatacak mı? İşte emekliye cumhuriyet ikramiyesi detayları...

Cumhuriyet ikramiyesi 5 bin TL verilecek mi 2023?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, 29 Ekim’de emeklilere 5 bin lira ikramiye verilip verilmeyeceğine yönelik soru üzerine “Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır” ifadelerini kullandı.

Bir kereliğine ödenecek olan 5 bin lira ikramiyenin 29 Ekim öncesinde netleşmesi bekleniyor.