5 bin TL 29 Ekim'de mi yatacak? Cumhuriyet ikramiyesi ödeme günü 2023

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Emeklilerin gündeminde ikramiye var.
Cumhuriyetin 100. yılı vesilesiyle çalışmayan emekli vatandaşlara 5'er bin lira ikramiye verilecek.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ödeme tarihini de duyurdu.
TBMM Genel Kurulunda, çalışmayan emeklilere bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödenmesini öngören düzenleme yasalaştı ve ikramiyelerin ödeneceği tarih belli oldu.
29 Ekim'e günler kala, milyonlarca emekli vatandaş hesaplarını kontrol ediyor.
5 bin lira cumhuriyet ikramiyesi ödeme günü araştırılıyor. Peki, ikramiyeler ne zaman yatacak? İşte detaylar...
5 bin lira yattı mı?
Emekliye 5000 TL ikramiye ödemeleri en geç kasım ayının ilk yarısında hesaplara yatırılacak.