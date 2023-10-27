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5 bin TL 29 Ekim'de mi yatacak? Cumhuriyet ikramiyesi ödeme günü 2023

5 bin TL 29 Ekim'de mi yatacak? Cumhuriyet ikramiyesi ödeme günü 2023 Cumhuriyetin yüzüncü yılı şerefine emeklilere ödenecek olan 5 bin lira ikramiyenin tarihi merak ediliyor. Peki, 5 bin TL ne zaman, 29 Ekim'de mi yatacak? İşte ödeme tarihi.