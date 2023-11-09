5 bin TL emekli ikramiyesi: İşte tahsis numaranıza göre ödeme tarihiniz

5000 TL emekli ikramiyesi, emeklilerin gündeminde.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir defaya mahsus Cumhuriyetin 100’üncü yılına özel sadece çalışmayan emeklilere verileceğini açıkladığı 5000 liralık ödeme için gün belli oldu.
4A, 4B SSK ve Bağ-Kur emekli ikramiyesi ödeme takvimi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’dan açıklama geldi.
Ödemeler, emeklilerin tahsis numarasına göre yapılacak.
Numarayı öğrenmek için www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet sistemine giriş yapın. Sosyal Sigortalar Kurumu’nun işlemler menüsünden “4C Emeklilik İşlemleri Evrak Takibi” seçeneğinden evrak takibi ya da evrak sorgulatması yaparak tahsis numaranızı öğrenebilirsiniz.
İşte tahsis numarasına göre 5 bin lira ikramiye ödeme tarihleri...
İkramiye ödeme tarihi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Emeklilerimize bir defaya mahsus olmak üzere 5 bin lira ödeme yapmayı kararlaştırdık. Bütçemize maliyeti 61 milyar lirayı geçen bu ödemeler, kasım ayının ilk yarısı itibarıyla emeklilerimizin hesabına yatırılmış olacak." dedi.
Bakan Işıkhan açıklamasında "Ödemeler, Kasım'ın 15'ini geçmeyecek gibi duruyor." şeklinde konuştu.
SGK emekli maaşı tarihleri
• Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
• Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
• Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
• Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
• Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
• Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
Bağkur emekli maaşı tarihleri
• Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
• Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
• Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
• Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde