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5 bin TL emekli ikramiyesi: İşte tahsis numaranıza göre ödeme tarihiniz

5 bin TL emekli ikramiyesi: İşte tahsis numaranıza göre ödeme tarihiniz Cumhuriyet ikramiyesi olarak verilecek olan 5 bin lira, emeklilerin tahsis numaralarına göre hesaplara yatacak. Hangi günlere denk geldiği de açıklandı. İşte tahsis no'ya göre ikramiye ödeme günleri...