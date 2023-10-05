5 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Süper Loto çekiliş sonuçları..

Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu haftaki ikinci çekilişi gerçekleştirildi.
Saat 21:30'da noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.
Şans oyunu severler 5 Ekim tarihli çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.
Büyük ikramiye devretti
Noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.
İşte çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ödül miktarı..
5 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları
2 - 3 - 18 - 22 - 30 - 55
Süper Loto nasıl oynanır?
Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.
Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.