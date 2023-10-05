5 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! Süper Loto çekiliş sonuçları.. 5 Ekim Perşembe günü gerçekleştirilen Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Peki kazandıran şanslı numaralar hangileri oldu? İşte çekiliş sonuçları..

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Milli Piyango İdaresi tarafından Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak haftanın üç günü gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu haftaki ikinci çekilişi gerçekleştirildi.

Saat 21:30'da noter huzurunda gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi şans oyunu tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.

Şans oyunu severler 5 Ekim tarihli çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Büyük ikramiye devretti

Noter huzurunda yapılan çekiliş sonuçlarına göre 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

İşte çekiliş sonuçlarına göre ikramiye kazanan kişi sayısı ve kazandıkları ödül miktarı..

5 Ekim Süper Loto çekiliş sonuçları

2 - 3 - 18 - 22 - 30 - 55

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.



