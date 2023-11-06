5 Kasım reyting sonuçları: Yargı dizisi, Teşkilat'ı solladı 5 Kasım 2023 Pazar günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Reytinglerde zirvenin sahibi belli oldu. İşte dünün reyting sonuçları…

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

5 Kasım Pazar reyting sonuçları

Total'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Yargı”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Teşkilat”, 3.sırada Fox TV’de ekrana gelen “Kirli Sepeti” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Yargı”, 2.sırada “Teşkilat”, 3.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star” yer aldı.