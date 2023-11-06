5 Kasım reyting sonuçları: Yargı dizisi, Teşkilat'ı solladı

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.
Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.
İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?
5 Kasım Pazar reyting sonuçları
Total'de 1.sırada Kanal D’de izleyiciyle buluşan “Yargı”, 2. sırada TRT1’de yayınlanan “Teşkilat”, 3.sırada Fox TV’de ekrana gelen “Kirli Sepeti” yer aldı.
AB'de ise 1.sırada “Yargı”, 2.sırada “Teşkilat”, 3.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star” yer aldı.