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5 litrelik ayçiçek yağında büyük indirim! Fiyatı gören stok yapıyor! Vatandaş o markete akın edecek

5 litrelik ayçiçek yağında büyük indirim! Fiyatı gören stok yapıyor! Vatandaş o markete akın edecek Kasım ayı sonuna kadar o markette ayçiçek yağında indirimli fiyat uygulanacak. İşte 5 litrelik ayçiçek yağının fiyatı..