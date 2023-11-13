5 litrelik ayçiçek yağında büyük indirim! Fiyatı gören stok yapıyor! Vatandaş o markete akın edecek

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Kasım ayı boyunca süren indirim kampanyaları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Bazı marketler seçili ürünlerde yaptıkları büyük indirimler ile vatandaşların yüzünü güldürmeye devam ediyor.
Mutfakların vazgeçilmezi olan ayçiçek yağında kaçırılmayacak fırsat geldi.
Eğer sizinde mahallemizde bu market varsa hemen ayçiçek yağı alabilirsiniz. Bizim Toptan Market ayçiçek yağı fiyatlarında indirime gitti. İşte ayçiçek yağının fiyatı..
Ayçiçek yağında büyük indirim
Ona ve Bizim yağ markalarında 5 litrelik ayçiçek yağı 174,90 TL'den satışa sunuluyor.
1 Kasım ile 30 Kasım 2023 tarihleri arasında geçerli olacak kampanya kapsamında 5 litrelik ayçiçek yağını uygun fiyata alabilirsiniz.