5 Mayıs'a dikkat! Herkesi etkileyecek... Gökyüzünde görsel bir şölen sunacak Ay tutulması, bütün burçlar üzerinde etkili olacak. 5 Mayıs'a denk gelen tutulmanın saati ve etkileri astroloji meraklılarının gündeminde.

2023 yılının ilk tutulması için geri sayım başladı...

5 Mayıs tarihinde meydana gelecek olan Ay tutulması, saat 18.14'te başlayacak 22.32'de bitecek.

Akrep burcunda gerçekleşecek olan tutulma Türkiye'den görülebilecek.

Ay tutulmasının etkileri ise merak konusu. Tüm burçların nasipleneceği tutulma, bakın neler getirecek.

Bitişlerin başlangıcı

Ay tutulmaları yeni başlangıçlardan ziyade bitişi, tamamlanmaları, bazı kapanışları ve elemeleri ifade eder.

Ay tutulması, alışkanlıklara veda zamanını temsil ediyor.

Hayat felsefesini, olaylara yaklaşım tarzını değiştirecek ve bunu çok ani bir şekilde yapacak.

Tutulmalar aynı zaman maddi sorunlar da yaratabilir. Bu dönemde ekonomiyi elden bırakmamakta fayda var.