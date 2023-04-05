5 Nisan Avukatlar Günü kutlama mesajları 2023! Avukatlık ile ilgili güzel ve anlamlı sözler... Avukat tanıdıklarının meslek gününü kutlamak isteyenler, gönderebilecekleri tatlı bir mesaj araştırıyor. İşte eşe, dosta, meslektaşlara atabileceğiniz 5 Nisan Avukatlar Günü tebrik ve kutlama mesajları...

Hukuk sürecinde haklarının savunulmasında kritik bir öneme sahip olan avukatlar, birçok kişinin hayatına dokunur.

5 Nisan, Barolar Birliği'nin kurulması ile Türkiye'de Avukatlar Günü olarak anılmaya başlamıştır.

Savunma hakkını yürüten avukatlara teşekkür ve şükranların sunulması için 5 Nisan Avukatlar Günü mesajları ve sözleri araştırılıyor.

Avukat tanıdıklarının bu gününü kutlamak isteyenler, avukatlık ile ilgili sözler sorguluyor.

İşte 5 Nisan Avukatlar Günü kutlama mesajları 2023!

Bırakın adalet yerini bulsun, isterse kıyamet kopsun. Freud

Hukuk, demokraside azınlıkların haklarını ve özgürlüklerini koruma aracıdır. Alfred E. Smith

Kanunları sadece yargıçlar biliyorsa, o memlekette hukuk yok demektir. Herbert Clark Hoover

Mahkeme salonları, savaş alanların dan sonra, en korkunç zulüm sahneleridir. Ebu Kelem Azad

Masumu ezen hakim, kendini mahkum eder. P.Syrus

Nerede vazife gören bir devlet varsa, orada hukuk emniyet altındadır. Refik İnce

Bir yargıç, kendi sınav kağıtlarına puan veren bir hukuk öğrencisidir. Henry Mencken

Hukuk sisteminin en dayanıklı zincirleri olan cansiperane bir şekilde hakkın peşinden giden tüm avukatların Avukatlar Günü kutlu olsun.

Hak ve hukukumuzu koruyan avukatlarımızın, Avukatlar Gününü kutlarım.

Hiçbir şey bir devleti kendi kanunlarını ihlal etmekten daha hızlı yıkamaz. Avukatlar Gününü kutlarım.

Adalete ve adil yargılamaya bir gün herkesin ihtiyacı olabilir. Avukatlar Gününü kutlarım.

Adaletin güçlüden değil haklıdan yana olması dileğimle, tüm hukukçuların Avukatlar Gününü kutlarım.