5 Nisan Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte 5 Nisan Çarşamba Şans Topu çekiliş sonuçları... Milli Piyango severler tarafından yakından takip edilen Şans Topu çekilişi sonuçları için geri sayım sürüyor. Peki 5 Nisan Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı? İşte Şans Topu çekiliş sonuçları!

Şans Topu çekilişi sonuçları vatandaşlar tarafından yakından merak edilip araştırılırken, büyük çekiliş için geri sayım sürüyor. Bir önceki çekiliş Pazar günü gerçekleştirilmişti. 5 Nisan gününde, haftanın ilk Şans Topu çekilişi ise bu akşam yapılacak. Peki 5 Nisan Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı?

5 Nisan Şans Topu çekilişi sonuçları açıklandı mı?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilmekte olan ve haftanın 2 günü gerçekleşen 5 Nisan Şans Topu çekilişi bu akşam gerçekleştirildi. Bir önceki çekiliş Pazar günü yapılmıştı. Bugün 5 Nisan tarihli çekilişin şanslı numaraları ise saat 20:00'dan sonra belli olacak. Sonuçların açıklanmasının sonrasında Milli Piyango'nun resmi sitesi üzerinden ilan edilecek. Yapılan son çekiliş sonucu şanslı numaralar 5,6,20,26,28,4 olmuştu.

5 Nisan Şans Topu çekilişi sonuçları detaylarına aşağıdaki link üzerinden sonuçlara erişim sağlayabilirsiniz.

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN!

Şans Topu nasıl oynanır?

Milli Piyango Şans Topu oyununda bir kolonun üst bölümünde 34, alt bölümünde 14 numara yer almaktadır. 34 numara arasından 5 tanesi, 14 numara arasından ise 1 tanesi işaretlenmektedir. Sevilen oyunda bir ya da birden fazla kolon da oynanabilmekte. Tek kolon ücreti de 2 TL'dir.