5 yıl geçti! Koronavirüs hangi yıl çıktı? Hangi tarihte Türkiye'de görüldü?

Yağmur Dinç

Covid-19 olarak adlandırılan koronavirüs, milyonların hayatını etkiledi.

Pandemiye sebep olan bu virüs, adeta dünyayı durma noktasına getirdi.

Yeniden açılmanın aklımızın ucundan bile geçmediği günler, şimdi çok geride kaldı.

Öyle ki, 5 yıl geçti...

1 Aralık 2024, koronavirüsün yıl dönümü. Bu sebeple, "koronavirüs ne zaman çıktı", "koronavirüs hangi ülkede ortaya çıktı", "koronavirüs hangi yıl yaşandı", "Türkiye'de ilk vaka ne zaman" gibi sorular sıklıkla gündemde yer alıyor.

İşte Covid-19'un görüldüğü tarihler...

KORONAVİRÜS HANGİ YIL ÇIKTI

Covid-19 semptomların ilk başlangıç tarihi 1 Aralık 2019 olarak bildirilmiştir. DSÖ tarafından yapılan resmi yayınlara göre semptomların ilk başlangıç tarihi 8 Aralık 2019 olarak bildirildi.

TÜRKİYE'DE İLK KORONAVİRÜS

Dünya geneline yayılan COVID-19 salgınının Türkiye'de tespit edilen ilk vakası Sağlık Bakanlığı tarafından 11 Mart 2020 günü açıklandı. Ülkedeki virüse bağlı ilk ölüm ise 15 Mart 2020'de gerçekleşti.