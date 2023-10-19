50 bin yıl önce dondurulmuştu! Yavaş yavaş ortaya çıkıyor: İnsanlığın sonunu getirecek… Sibirya'nın donmuş topraklarında yer alan 50 bin yıllık buzullar, insanlık için endişe verici bir tehdidi gün yüzüne çıkarıyor. Bu buzullardan çıkan antik mikroplar ve virüsler, insanlığın sonunu mu getirecek? Yetkililer önlem almaya başladı…

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Sibirya'daki buzulların içerisinde yer alan antik mikroplar ve virüsler, binlerce yıl boyunca donmuş bir şekilde kalmışlardı

Ancak, iklim değişiklikleri ve buzulların erimesi sonucunda bu mikroplar yeniden ortaya çıkıyor. Bu antik virüsler, modern insanlar için henüz bilinmeyen bir tehlike oluşturuyor.

Dünya, COVID-19 pandemisi sırasında büyük bir felaketi yaşadı ve şu an bile mücadele devam ediyor.

Antik mikropların ve virüslerin yeniden hayata dönmesi, yeni bir pandemi tehlikesi oluşturabilir.

Bilim insanları, bu olasılığı göz önünde bulundurarak bu antik mikropların yapısını incelemekte ve potansiyel bir tehdidi önlemeye yönelik çalışmalar yapmaktadır.

İnsanlık tehdit altında!

Uzmanlar, Siberya'nın buzullarının sadece antik mikropların ve virüslerin uyanmadığını belirtiyor. Aynı zamanda 28.000 ila 40.000 yıl önce soyu tükendiği düşünülen Neandertal, insanları öldürebilecek ölümcül hastalıkların da donmuş cesetlerde saklanmış olabileceği konusunda uyarıyor.

Buzulların erimesiyle birlikte bu antik tehditlerin yeniden hayata dönmesi tehlikesi büyüyor.

Antik virüs ölüme neden oldu

Antik virüsler ve mikropların neticesinde, Sibirya'da can kaybı meydana geldi. 2016 yılında yaşanna sıcak hava dalgası sonrasında şarbon virüsleri ortaya çıkaran binlerce ren geyiği ve bir çocuğun ölümüne neden oldu.