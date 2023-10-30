5000 TL emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu dün gerçekleşti. Cumhuriyet Bayramı’nın geride kalmasının ardından emekli vatandaşların gündeminde 5000 TL emekli ikramiyesi yerini aldı. Peki, 5000 TL emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte ödeme tarihleri…

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Normalde yılda iki kez verilen emekli ikramiyesi Ramazan ve Kurban Bayramlarında veriliyordu.

Bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılı olması nedeniyle bir seferlik 3. kez verilmesi kararlaştırılan emekli ikramiyesi gündemde!

Emeklilere bir defaya mahsus 5 bin TL ikramiye verilmesini öngören yasa, TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamalarının ardından milyonlarca emeklinin gözü Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesine çevrildi.

Peki, 5000 TL emekli ikramiyesi yattı mı, ne zaman yatacak? İşte Cumhuriyet Bayramı emekli ikramiyesi ödeme takvimi...

5000 TL emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

Cumhuriyet Bayramı’nın 100. yılına özel ödenecek olan 5 bin TL emekli ikramiyesinin Kasım ayında hesaplara yatması bekleniyor. Konu ile ilgili resmi bir açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

Kimler faydalanamıyor?

1-31 Ekim 2023 arası herhangi bir tarihte, sosyal güvenlik destek primine tabi olanlar dahil, çalışması olanlar veya faaliyette bulunanlar ile yaşlılık aylığı almaktayken bu aylıkları kesilmeksizin ilgili düzenlemede sayılan iş yerlerinde çalışanlar ödeme kapsamında olmayacak.

Birden fazla dosyadan gelir ve aylık alanlara, en fazla ödemeye imkan veren bir dosya üzerinden ödeme yapılacak.

Yersiz yapıldığı anlaşılan ödemeler, ilgilinin varsa almakta olduğu gelir veya aylıklarından yüzde 25 oranında kesilerek, yoksa genel hükümlere göre geri alınacak.