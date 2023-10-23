50'ler hayal oluyor! Emeklilik yaşı bakın kaça çıkacak... Emeklilik yaşını 65’e çıkarmayı hedefleyen 12. kalkınma planı, bu hafta Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunun gündeminde olacak.

ensonhaber.com

Meclis'in ekonomi mesaisi başlıyor...

Bu hafta yoğun bir şekilde çalışacak olan TBMM, 2024 bütçesini ele alacak.

Emeklilik yaşını 65’e çıkarmayı hedefleyen 12. kalkınma planı da Plan ve Bütçe Komisyonunun gündeminde olacak.

Emekli olma yaşının yükselmesi, gün sayan vatandaşları yakından ilgilendiriyor.

Kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı, gittikçe artacak.

Emeklilikte yeni yaş sistemi

2024-2028 Kalkınma planına göre emekli aylığı bağlama oranı yine değiştirilecek.

Teklif yasalaşırsa emekli aylığı bağlama oranı, kişilerin daha uzun yıllar çalışmasını teşvik edecek şekilde yeniden düzenlenerek emeklilik yaşı daha da yükseltilecek.

Türkiye’de kadınlarda 58, erkeklerde 60 olan emeklilik yaşı, 2035’ten itibaren kademeli olarak artırılacak.

65 yaşı görecek

Yasaya göre;

1 Ocak 2036 ile 31 Aralık 2037 tarihleri arasında kadın için 59, erkek için 61,

1 Ocak 2038 ile 31 Aralık 2039 tarihleri arasında kadın için 60, erkek için 62,

1 Ocak 2040 ile 31 Aralık 2041 tarihleri arasında kadın için 61, erkek için 63,

1 Ocak 2042 ile 31 Aralık 2043 tarihleri arasında kadın için 62, erkek için 64,

1 Ocak 2044 ile 31 Aralık 2045 tarihleri arasında kadın için 63, erkek için 65,

1 Ocak 2046 ile 31 Aralık 2047 tarihleri arasında kadın için 64, erkek için 65 yaş emeklilik koşulu olarak aranacak.

1 Ocak 2048 tarihinden itibaren kadın ve erkek için emeklilik yaşı 65 olacak.