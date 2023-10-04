%50'ye varan indirimler! ŞOK'ta bu hafta hangi aktüel ürünler var? 4-10 Ekim ŞOK aktüel ürünler.. ŞOK mağazaları, haftanın zaı günleri olmak üzere aktüel ürünleri satışa sunuyor. Vatandaşlar bu ürünlere büyük ilgi gösteriyor. Ekim ayının ilk katalogları yayınlandı. İşte 4-10 Ekim tarihlerinde ŞOK mağazalarında bulunacak aktüel ürünler..

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ŞOK mağazalarında her hafta belirli günlerde olmak üzere aktüel ürünler satışa çıkarılıyor.

ŞOK marketler sürekli olarak satışı bulunmayan bu aktüel ürünler vatandaşlar tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Bu ürünler, sınırlı stok nedeniyle büyük ilgi görüyor ve kısa süre içerisinde tükeniyor.

ŞOK mağazalarının Ekim ayına özel ilk aktüel ürün katalogları ve indirim katalogları yayınlandı.

Aktüel ürünler kataloğunda yer alan ürünler 4 Ekim ve 10 Ekim tarihlerinden itibaren mağazalarda yerini alacak.

ŞOK marketler zinciri ayrıca Cumhuriyetin 100. yılı sebebiyle ekim ayı boyunca birçok üründe %50'ye varan indirimler yapacak.

Fiyatlar 01 - 10 Ekim 2023 tarihleri arasında geçerlidir. Her bir ürün, ürün gönderilen mağaza için en az 1 adet stok ile sınırlıdır.

Peki ŞOK aktüel ürünler kataloğunda bu hafta hangi ürünler yer alıyor? İşte 4-10 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu..

İşte 4-10 Ekim ŞOK aktüel ürünler kataloğu ve indirimli ürünler kataloğu..