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55 il için kritik uyarı! Cumartesi gününe dikkat! Hafta sonu kabusu yaşatacak..

55 il için kritik uyarı! Cumartesi gününe dikkat! Hafta sonu kabusu yaşatacak.. Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonu ülke genelinde yağışlı ve fırtınalı bir havanın etkili olacağı konusunda uyarılarda bulundu..

ensonhaber.com Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 18 Kasım Cumartesi için 29 ilde Turuncu, 26 ilde ise Sarı uyarı verdi. Bilindiği üzere sarı uyarı, hava durumunun potansiyel tehlikeli olduğu anlamına gelir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağandışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır. Turuncu kodlu uyarı ise hava durumunun tehlikeli olduğu anlamı taşımaktadır. Tahmin edilen meteorolojik tahmin sıklıkla görülmemektedir. Turuncu uyarı yapılan illerde tedbirli olunmalı ve güncel meteorolojik koşullar takip edilmelidir. İşte Meteorolojinin sarı ve turuncu kod ile uyardığı iller.. Turuncu kod ile uyarılan iller Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Bingöl, Bursa, Burdur, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İstanbul, Mersin, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kahramanmaraş, Niğde, Rize, Sivas, Tunceli, Trabzon, Bayburt, Karaman, Tekirdağ ve Yalova. Sarı kod ile uyarılan iller Ankara, Amasya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Çanakkale, Çankırı, Eskişehir, Edirne, İzmir, Kırşehir, Kütahya, Manisa, Muğla, Muğla, Nevşehir, Ordu, Sakarya, Samsun, Tokat, Malatya, Uşak, Yozgat, Aksaray, Kırıkkale ve Osmaniye. Meteoroloji'den fırtına uyarısı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hafta sonu öncesi önemli uyarılarda bulunuldu. Meteoroloji'den yapılan duyuruda Akdeniz, İç Anadolu, Marmara, Doğu Anadolu, Ege kıyıları ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde fırtına beklendiği duyuruldu.