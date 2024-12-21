56 yıllık dev içecek markası iflas bayrağını çekti: Tek tek satılıyor

Haber Merkezi

Bursa'nın köklü meyve suyu üreticisi Aroma, 1968 yılından bu yana süregelen faaliyetlerinde ekonomik zorluklarla karşılaşarak konkordato başvurusunda bulundu.

Şirket, Ticaret Sicil Gazetesi'nde 18 Aralık 2024 tarihinde yaptığı duyuru ile bu durumu kamuoyuna açıkladı.

Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Aroma'nın başvurusu üzerine 16 Aralık 2024 tarihli kararla şirkete 16 Mart 2025 tarihine kadar geçici mühlet verdi.

Aroma'nın konkordato süreci için Mahkeme, şirketin mali durumunu düzenlemesi amacıyla üç konkordato komiseri atadı.

GENEL KURUL TOPLANACAK

Aroma, 27 Aralık'ta yapılacak olağan genel kurul toplantısında önemli bir gündemle karşı karşıya.

Şirket, bu toplantıda varlıklarını satma ve borç-alacak devri gibi kritik kararlar almayı planlıyor.

Gürsu ve Kestel'deki taşınmazlar, makine ekipmanları, marka lisansları gibi önemli varlıkların satışına ilişkin detaylar da gündeme gelecek.

Ayrıca, şirketin finansal durumunu düzeltmeye yönelik borç ve alacak devri de toplantıda görüşülecek.