6 Eylül reyting sonuçları belli oldu! Müge Anlı ile Tatlı Sert, MasterChef Türkiye…
ensonhaber.com

Her gün bir önceki güne ait Total, ve ABC sıralaması belli olurken dünün sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

6 Eylül Çarşamba reyting sonuçları

Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Recep İvedik 5 filmi yer aldı.

AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star özet yer aldı.

20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert,, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.