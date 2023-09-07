6 Eylül reyting sonuçları belli oldu! Müge Anlı ile Tatlı Sert, MasterChef Türkiye… 6 Eylül 2023 Çarşamba günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

ensonhaber.com Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor. Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi. İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri? 6 Eylül Çarşamba reyting sonuçları Total'de birinci sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Recep İvedik 5 filmi yer aldı. AB'de ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert, üçüncü sırada Masterchef Türkiye All Star özet yer aldı. 20+ABC1 grubunda ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert,, üçüncü sırada FOX Ana Haber yer aldı.

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