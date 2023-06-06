6 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? 6 Haziran 2023 Salı Süper Loto sonuçları! Şans oyunu tutkunları tarafından 6 Haziran 2023 Salı günü yapılacak olan Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Peki 6 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte detaylar..

Şans oyunu severler tarafından takip edilen Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü düzenlenmeye devam ediliyor.

Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleştiriliyor.

Peki 6 Haziran 2023 Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

6 Haziran Salı Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ilk çekilişi düzenlenecek. Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da yapılacak.

Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsin.

Süper Loto nasıl oynanır?

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Süper Loto çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI