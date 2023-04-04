6 il daha eklendi! Afet bölgesi nedir? Afet bölgesi ilan edilince ne olur? İşte Afet bölgesi ilan edilen iller Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat tarihinde meydana gelen deprem felaketi sebebiyle 11 il deprem bölgesi ilan edilmişti. Ardından 6 il daha afet bölgesi ilan edildi. Peki afet bölgesi ne demek? Afet bölgesi ilan edilince ne olur? Hangi iller afet bölgesi ilan edildi? İşte merak edilenler…

6 Şubat tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş merkezli deprem felaketi 11 ilde büyük yıkıma sebep olmuştu.

Kahramanmaraş ve çevre illerde hasar bırakan depremin ardından AFAD, afet bölgesi olarak 10 il açıklamıştı. Yapılan incelemelerin ardından 11 ile çıkarılmıştı.

Çok sayıda can ve mal kaybına neden olan deprem felaketi sonrasında hasar gören farklı iller olduğu da tespit edildi.

Hasar tespit çalışmaları devam ederken, AFAD 6 ili daha deprem bölgesi ilan etti. Afet bölgesi ile ilgili araştırmalar hız kazandı.

Peki afet bölgesi ne demek? Afet bölgesi ilan edilince ne olur? Hangi iller afet bölgesi ilan edildi? İşte detaylar…

Afet bölgesi ilan edilen iller

Kahramanmaraş deprem felaketi nedeniyle AFAD, Bingöl, Kayseri, Mardin, Tunceli, Niğde ve Batman’da hasar gören yerlerin afet bölgesi olarak kabul edildiğini açıkladı.

Afet bölgesi nedir?

“Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi” tanımı ve kapsamı 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun çerçevesinde belirleniyor.

Meydana gelen veya gelmesi muhtemel olan afetlerin genel hayata etkili olup olmadığına, bu Yönetmelikte belirtilen ölçü ve esaslara dayanarak imar ve Iskan Bakanlığınca karar verilir.

Afet bölgesi ilan edilince ne olur?

Afet bölgesi ilan edildiğinde, yapılardaki hasarların tespit edilebilmesi için ilgili bakanlıklar bölgeye gönderiliyor. Kamu personeline düzenli olarak yolluk, harcırah ve avans ödemesi yapılıyor.

Bölgedeki ailelerin psikolojik ve sosyolojik tedavileri için sosyal hizmet uzmanları ve psikologlar gönderiliyor.

Bölgede yaşayanlara ücretsiz sağlık hizmeti sağlanıyor. Tüm maddi kayıplar devlet tarafından ödeniyor.