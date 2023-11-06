6 Kasım On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! İşte, On Numara çekiliş sonuçları! 6 Kasım tarihli On numara çekiliş sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. İşte On Numara çekiliş sonuçları..

ensonhaber.com

On Numara çekilişi Pazartesi ve Cuma günleri olmak üzere haftada 2 kez gerçekleştirilir.

Milli Piyango İdaresi tarafından gerçekleştirilen çekiliş şans oyunu tutkunları tarafından ilgiyle takip ediliyor.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 6 Kasım 2023 Pazartesi çekilişi şans oyunu tutkunlarının gündeminde yer alıyor.

Büyük ikramiyenin 288.535 TL olduğu On Numara çekilişi noter huzurunda gerçekleştirildi.

6 Kasım 2023 On Numara çekiliş sonuçları

On Numara çekiliş sonuçlarını aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

ON NUMARA ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

On Numara nasıl oynanır?

Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın.

10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.