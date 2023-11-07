6 Kasım reyting sonuçları: Ömer dizisi, tüm rakiplerini solladı 6 Kasım 2023 Pazartesi günü birbirinden güzel diziler, filmler ve haber bültenleri ekranlarda yerini aldı. İddialı yapımların reyting savaşı sona erdi. İşte zirvenin sahibi...

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

6 Kasım Salı reyting sonuçları

Total'de 1.sırada Star TV’de izleyiciyle buluşan “Ömer”, 2. sırada Atv’de yayınlanan “Müge Anlı Tatlı Sert”, 3.sırada Atv’de ekrana gelen “Esra Erol’da” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Ömer”, 2.sırada TV8’de yayınlanan “Masterchef Türkiye All Star”, 3.sırada TRT1’de ekrana gelen “Alparslan Büyük Selçuklu” yer aldı.