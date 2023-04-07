6 Nisan reyting sonuçları açıklandı! Gülcemal dizisi hayal kırıklığına uğrattı 6 Nisan 2023 Perşembe günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

6 Nisan Perşembe reyting sonuçları

Total'de 1.sırada Kanal D’de yayınlanan “Camdaki Kız”, 2. sırada “Atv Ana Haber”, 3.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 10. sırada Fox TV’de ilk bölümü ekrana gelen “Gülcemal” yer aldı.

AB'de 1.sırada “Camdaki Kız”, 2.sırada “Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber”, 3.sırada Fox TV’de ilk bölümü yayınlanan “Gülcemal” yer aldı.