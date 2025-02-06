6 Şubat depremi kaç saniye sürdü, kaç bina yıkıldı? 6 Şubat'ta kaç kişi vefat etti?

Yağmur Uçar

Takvim 6 Şubat 2023 saat 04.17'yi gösterdiğinde, başta Kahramanmaraş olmak üzere 11 il felaketi yaşamaya başladı.

İlk deprem 7.7 büyüklüğünde meydana gelirken, ikinci büyük deprem 13:24'te, 7.6 büyüklüğünde gerçekleşti.

Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Adana, Kilis ve Elazığ olmak üzere toplam 11 il bu felaketten doğrudan etkilendi.

Tarihe "Asrın Felaketi" olarak geçen depremler, binlerce vatandaşımızın canına mal oldu.

Bugün ikinci yılı olan 6 Şubat depremi yeniden gündeme gelirken olaya dair detaylar da merak konusu oluyor.

Peki; 6 Şubat depremi kaç saniye sürdü? 6 Şubat depreminde kaç kişi öldü, yaralandı? Kaç bina yıkıldı? İşte veriler...

6 ŞUBAT DEPREMİ KAÇ SANİYE SÜRDÜ?

6 Şubat’ta meydana gelen ilk büyük deprem yaklaşık 65 saniye, ikinci büyük deprem ise yaklaşık 45 saniye sürdü.

6 ŞUBAT DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ YARALANDI?

Depremin en çok etkilediği iller arasında Hatay, Gaziantep, Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Osmaniye, Adana, Kilis ve Elazığ yer aldı. Toplam 11 il büyük yıkım yaşarken, 107 bin 213 kişi yaralandı.

6 ŞUBAT DEPREMİNDE KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Resmi verilere göre toplam 53 bin 537 kişi hayatını kaybetti. Bu rakam, Türkiye’de yaşanan en yıkıcı felaketlerden biri olarak tarihe geçti.

YIKILAN BİNA SAYISI

Deprem nedeniyle 38 bin 901 bina yıkıldı ve 26 bin binada hayat belirtisi olmayan enkazlar belirlendi.