6284 sayılı kanun nedir, maddeleri nelerdir? VAZGEÇİLEMEZ KANUN... Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakına katılma şartlarından biri olan 6284 Sayılı Kanun'un kaldırılmasını talep etti. Kanunun içeriği ve maddeleri ise gündem oldu. Peki, 6284 sayılı kanun nedir, neleri kapsar? İşte 6284 kanun maddeleri...

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakına katılma şartı olarak 6284 Sayılı Kanun'un kaldırılmasını talep etti. Bu açıklamalardan sonra, 6284 Sayılı Kanun tekrardan gündeme geldi.

6284 sayılı kanun 2012 yılında kabul edildi, 2021 yılında ise feshedildi.

Kadına yönelik şiddetin engellenmesine dair vazgeçilemez olan 6284 Sayılı Kanun, tekrardan araştırılmaya başlandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Twitter'daki hesabından 6284 sayılı 'Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' ile ilgili açıklama yaptı.

6284 sayılı Kanun'un kadına yönelik şiddetle mücadele için AK Parti'nin yaptığı en önemli yasal düzenlemelerden biri olduğunu kaydeden Yanık, "Kanunun kabulünden bu yana, uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz. 6284 sayılı Kanun'un ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

Peki, 6284 sayılı kanun nedir? 6284 sayılı kanun maddeleri nelerdir? İşte detaylar..

6284 kanunu nedir

6284 sayılı kanun, şiddete uğrayan ya da uğrama tehlikesi bulunan kadınların, çocukların, aile bireylerinin ve tek taraflı ısrarlı takip mağduru olan kişilerin korunması ve bu kişilere yönelik şiddetin önlenmesi amacıyla alınacak tedbirleri düzenliyor.

Kanun’da şiddet; fiziksel, cinsel, psikolojik veya ekonomik açıdan zarar görmenizle veya acı çekmenizle sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel hareketler olarak tanımlanıyor.

6284 sayılı kanun içeriği

1) Kendisine ve gerekiyorsa beraberindeki çocuklara, bulunduğu yerde veya başka bir yerde uygun barınma yeri sağlanması.

2) Hayatî tehlikesinin bulunması hâlinde, ilgilinin talebi üzerine veya resen geçici koruma altına alınması.

3) Kadının hayatî tehlikesi bulunması ve bu tehlikenin önlenmesi için Tanık Koruma Kanunu hükümlerine göre kimlik ve ilgili diğer bilgi ve belgelerinin değiştirilmesi.

4) Şiddet uygulayanın, silahını kolluğa teslim etmesi, konuttan uzaklaştırılması.