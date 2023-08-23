65 yaşa ücretsiz ulaşım bitecek mi? Kartlar iptal mi olacak? Bakanlık açıkladı İstanbul, Ankara, İzmir gibi Büyükşehirler başta olmak birçok ilde 65 yaş üstü vatandaşların kullandığı ücretsiz toplu taşıma kartının iptal iddiaları gündeme geldi. Peki, 65 yaşa ücretsiz akbil bitecek mi? Ücretsiz ulaşım kalkıyor mu? İşte son detaylar...

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Toplu taşıma birçok ilde 65 yaş ve üstüne ücretsiz olarak hizmet veriyor

Fakat bir ilde ulaşım maliyetleri öne sürülerek 65 yaş ve üstü vatandaşların ücretsiz kartlarının kaldırıldığını açıkladı.

Akabinde ise "65 yaş ücretsiz ulaşım bitiyor mu" merak edildi.

Akaryakıt fiyatlarına gelen zamlar sonucunda birçok ilde toplu taşımanın 65 yaş üzerine ücretli olacağı iddialarını gündeme getirdi.

Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde ücretsiz akbillerin akıbeti araştırılıyor.

65 yaş yaşın üzerindeki her vatandaş, toplu taşımaya ücretsiz binmeye devam edecek mi sorguluyor.

Peki, 65 yaş üstüne ücretsiz toplu taşıma kalktı mı? 65 yaş üstü ücretsiz ulaşım kartı iptal mi? İşte açıklamalar...

65 yaş ücretsiz ulaşım kalktı mı?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ücretsiz toplu taşıma hakkı desteğinin devam edeceğini açıkladı.

65 yaş ve üstü ile engelli vatandaşların şehir içi toplu taşımada ücretsiz seyahat hakkının kanunla düzenlendiğini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, özel halk otobüsü sahiplerine verilen aylık gelir desteği ödemelerinin 1 Temmuz 2023 itibariyle yüzde 50 artırıldığını söyledi.

Belediyelere bağlı otobüslerde 65 yaş ve üstü vatandaşlar için ücretsiz taşıma hakkının iptaline ilişkin bir iddia henüz söz konusu değil.

Burdur iptal etti

Burdur’da 65 yaş üzeri ücretsiz toplu taşıma kaldırıldı ve ilgili karar 1 Ağustos tarihinden itibaren yürürlüğe girdi.

Kooperatif tarafından yapılan açıklamada, son artışlar sonrası ilde toplu taşımanın sürdürülebilirliği için yapılan hesaplamalar ile gerekli tutarın 20,00 TL olduğunda ancak giderlerin ve taşıma maliyetinin karşılandığının ortaya çıktığı belirtildi.

''Kooperatif olarak gelirimizi artırmanın yolunun sürekli yüksek zamlar istemek değil ücretsiz taşımaya son vermek olduğu kanaatine vardık.'' sözleri yer aldı.