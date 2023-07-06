6G nedir, ne zaman çıkacak? 6G teknolojisinin özellikleri 3G, 4G, 4.5 ve 5G teknolojisi geliştirilmeye devam ediyor. Bu kapsamda "6G" uzmanların gündeminde. Peki, 6G nedir? 6G ne zaman çıkacak? Hangi özellikler mevcut? İşte detaylar...

Teknolojide dur durak yok...

Bilişim dünyasındaki gelişmelere imkan tanıyan en büyük yeniliklerden biri 5G oldu. 5G teknolojileri henüz tamamen yerleşmezken 6G de son dönemde dünyanın gündemine girmiş durumda.

Altıncı nesil kablosuz haberleşme teknolojisi olan 6G, adından söz ettirmeye başladı.

6G, bir önceki versiyonu 5G'ye göre pek çok yenilik arz ediyor.

2020 yılından beri geliştirilen 6G teknolojisi, ilgilenenlerin merak konusu oldu.

Peki, 6G nedir, ne işe yarar, özellikleri nedir? İşte, 6G teknolojisi hakkında bilgiler...

6G nedir

6G, telekomünikasyonda hücresel veri ağları üzerinden kablosuz iletişim için geliştirilmekte olan altıncı nesil mobil sistem standardıdır.

6G özellikleri

6G teknolojisi, henüz tüm detayları belli olmasa da 5G'nin hız ve bağlantı kalitesini aşan daha yüksek hız, daha düşük gecikme süresi, daha yüksek kapasite, daha güvenli bağlantılar ve daha fazla cihazı bağlayabilme özellikleri sunması bekleniyor.

Alman araştırmacılar; 6G’nin, sürücüsüz araçların birbiriyle iletişim kurmasına, en iyi rotaları belirlemesine ve trafikte otonom bir şekilde gezinmesine yardımcı olmak için yapay zekayı kullanacağını belirtiyor.

Özet söylemek gerekirse; 5G bu saydığımız dijital dünya bileşenleri açısından bir emekleme dönemi olarak görülebilir, ya da bir film fragmanı. 6G ise belli bir olgunlaşma ile filmin sinemadaki gösterimi olacak.