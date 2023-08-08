7 Ağustos Pazartesi reyting sonuçları açıklandı: Ruhun Duymaz dizisinden şaşırtan sonuç! 7 Ağustos 2023 Pazartesi günü yayınlanan diziler, filmler ve haber bültenleri arasındaki reyting yarışı sona erdi. Peki reyting yarışını kim kazandı? İşte dünün reyting sonuçları…

Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

7 Ağustos Pazartesi reyting sonuçları

Total'de 1.sırada TV8’de izleyiciyle buluşan “Masterchef Türkiye All Star”, 2. sırada Kanal D’de yayınlanan “Veda Mektubu”, 3.sırada Fox TV’de ekrana gelen “Ruhun Duymaz” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Masterchef Türkiye All Star”, 2.sırada “Veda Mektubu”, 3.sırada “Ruhun Duymaz” yer aldı.