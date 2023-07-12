7 bin 500 TL üstü dikkat! Kök maaşa nereden bakılır? Kök emekli maaşı ne kadar oldu 2023? Memur ve emekli maaşına gelen yüzde 25'lik zammın akabinde kök maaş konusu gündeme geldi. Kök maaşını öğrenmek isteyenler, e-Devlet kapısına yöneliyor. Peki, kök maaş nedir ve nasıl hesaplanır? Kök maaşa nereden bakılır? Kök emekli maaşı ne kadar oldu 2023? İşte konunun detayları...

Türkiye'nin gündeminde maaş zamları var.

TÜİK'in Haziran ayı enflasyon oranını açıklamasıyla birlikte 6 aylık fark netleşmiş oldu.

Yüzde 19.77 olarak açıklanan enflasyon farkı, refah payı ile birlikte yüzde 25'e tamamlandı.

Memur ve emekliler, temmuz ayı maaşını zamlı olarak alacak.

Bir başka deyişle 7 bin 901 TL olan en düşük emekli memur maaşı 9 bin 876 TL'ye çıkacak.

Zammın akabinde "kök maaş" konusu gündeme geldi.

Bilindiği üzere en düşük emekli maaşı sınırlaması ile sınırın altında kalan maaşlar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından eklenen zamla alt sınıra yükseltiliyor. Bu farkların eklenmemiş halindeki emekli maaşı kök maaş olarak biliniyor.

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Peki, en düşük emekli ne kadar zam alacak? Kök maaş nedir, nasıl öğrenilir ve hesaplanır? İşte kök maaş detayları...

Kök maaş nedir:

Kök maaş, yasal düzenlemelerin ardından emekli maaşına gelen ek zamlar eklenerek ortaya çıkan rakama denilmektedir.

Kök maaş nasıl öğrenilir?

Emekli kök maaşı e Devlet üzerinden öğrenilebilir.

e-Devlet’e TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yaptıktan sonra arama kutucuğuna "Emekli Hizmet Dökümü" veya "Emekli Aylığı Sorgulama" yazarak çıkan sonuca tıklayarak bilgi edinebilirsiniz.