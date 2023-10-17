7 gün boyunca her gün tüketin! Bakın neler olacak... Taze ve leziz sebzeleri, meyveleri tüketmeyi seviyoruz, peki ya onları gerçekten tam anlamıyla değerlendirerek tüketebiliyor muyuz? Şimdi kerevizlerin tam zaman gelmişken saplarından en sağlıklı şekilde yararlanma tarifini araştırdık

ensonhaber.com

Kereviz sapı suyunu keyifli bir şekilde hazırlamak çok kolay! En etkili yöntem ise doğrudan sıkarak elde edilen yöntemdir.

Bunun için kereviz saplarını güzelce yıkayıp katı meyve sıkacağından geçirip yaklaşık bir su bardağı kereviz sapı suyu elde edebilirsiniz.

Fakat farklı farklı tatlar arıyorsanız ya da kereviz sapı bulma konusunda zorlanıyorsanız, bu sağlıklı suyu diğer malzemelerle de lezzetlendirebilirsiniz.

Kereviz sapı suyu tarifi için ihtiyacınız olan malzemeler şunlardır:

Malzemeler

2-3 adet kereviz sapı

1 tutam maydanoz

1 adet limon suyu

3 su bardağı içme suyu

Tüm malzemeleri blendera atın ve çekin. Elde edilen suyu temiz bir tülbent ile parçacıklarından ayırarak süzün ve tüketmeye hazır hale getirin.

Kereviz Suyu Kürü: Mucizevi etkilerle sağlığınıza canlılık!

Kereviz sapı suyunu kolayca hazırlamayı öğrendik, peki ya bu mucizevi kürü nasıl en etkili şekilde tüketebiliriz? Cevap basit: Her sabah uyandıktan sonra aç karnına taze taze hazırlayıp için. Bu yöntemle en fazla faydayı sağlayabilirsiniz.

Kereviz sapı suyunu 7 ya da 21 günlük bir kür olarak uygulamak ise büyük önem taşıyor.

Dünyaca ünlü isimlerin de tercih ettiği bu kür, özellikle 7 ya da 21 günlük periyotlarla kullanıldığında vücudunuzda belirgin değişikliklere yol açıyor.

Kim Kardashian ve Miranda Kerr gibi ünlülerin de kullanmasıyla popülerliği artan kereviz sapı suyu, bu etkileriyle adeta "doğal bir mucize" olarak nitelendiriliyor.

Hadi gelin, kereviz sapının bu mucizevi etkilerini birlikte yakından inceleyelim...

Kereviz suyunun faydaları

Kereviz sapı suyu, içeriğindeki zengin vitaminler ve minerallerle adeta bir doğal mucize kaynağıdır. Bu harika ve sağlıklı içecek, vücuda pek çok fayda sağlıyor:

1) Sağlıklı Zayıflamanın Anahtarı:

Kereviz sapı suyu, kilo verme sürecinde hızlı ve sağlıklı zayıflamanın destekçisi olarak biliniyor.

2) Tatlı İsteğini Durduruyor:

Tatlı yeme isteğini bastırma konusunda etkili olan bu içecek, diyetlerde büyük bir yardımcı oluyor.

3) Ödemi Atıyor ve Şişkinliği Azaltıyor:

Vücutta ödem atıcı etkisiyle şişkinliklerden kurtulmanıza yardımcı oluyor.

4) Karaciğeri Temizliyor:

Kereviz sapı suyunun en önemli etkilerinden biri, karaciğeri temizlemesi ve detoks etkisi sağlamasıdır.

5) Güçlü Antioksidan Etkiler:

Yüksek antioksidan içeriği sayesinde vücudu yabancı maddelerden arındırıyor, kan dolaşımını düzenliyor ve kalp sağlığını destekliyor.

6) Cilt Sağlığına Katkı:

Sivilce ve siyah noktaların oluşumunu engelleyerek cilt sağlığını destekliyor, aynı zamanda ciltteki yaraların hızla iyileşmesine yardımcı oluyor.

7) Uykusuzluğa Çözüm:

Düzenli tüketildiğinde kaliteli bir uyku düzeni sağlayarak, uykusuzluk sorunu yaşayanlara yardımcı oluyor.

8) Bağırsak Sağlığına İyilik:

Bağırsakların düzenli çalışmasını destekleyen kereviz sapı suyu, kabızlık sorunu yaşayanlara da olumlu etkiler sunuyor.

Editörden not:

Yukarıda yazdığımız tarifi doktorunuza danışmadan kullanmanız son derece sakıncalıdır. Doktor bilgisi olmadan kesinlikle tüketmemelisiniz. Sağlıkla kalın!