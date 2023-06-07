7 Haziran Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı! 7 Haziran 2023 Çarşamba Süper Loto sonuçları! Haftanın 3 günü yapılan Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Peki 7 Haziran Çarşamba Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? İşte Çılgın Sayısal Loto çekilişi ve bilet sorgulama ekranı!

Şans oyunu tutkunları 7 Haziran Çarşamba günü yapılacak olan Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını araştırmaya başladı.

Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan Çılgın Sayısal Loto'da bu haftanın ikinci çekilişi bugün yapılacak.

Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçlarını Milli Piyango'nun resmi internet sitesi üzerinden takip edebilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto çekilişleri her hafta Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri olmak üzere haftanın üç günü yapılır.

Çılgın Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?

Şans oyunu severler tarafından ilgiyle takip edilen Çılgın Sayısal Loto çekilişi bu akşam saat 21:30'da noter huzurunda gerçekleştirilecek.

Çekiliş sonuçlarının açıklanmasının ardından kazandıran şanslı numaraları aşağıdaki bağlantıyı ziyaret ederek öğrenebilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto sonuçlarını buradan sorgulayabilirsiniz.

Çılgın Sayısal Loto nasıl oynanır?

Çılgın Sayısal Loto, 1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmana dayalı bir oyundur. Kolonlarında en az 2, en fazla ise 6 adet sayı bilirsen farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Çılgın Sayısal Loto’da isteğe bağlı olarak oynanabilen Süper Star özelliği bulunmaktadır. Süper Star oynamak için 6 sayıya ilave olarak Süper Star için de ayrı bir 90 sayı içinden en az bir sayı işaretlenmesi gerekir. Süper Star’ı oynamak için aynı zamanda Sayısal Loto’yu da oynamak mecburidir.