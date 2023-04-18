7 kere Allahumme Ecirna Minennar fazileti! Ecirna Minennar ne demek? Cehennem ateşine kalkan olan zikir... Günlük olarak çekilebilecek zikirler arasında olan "Allahumme ecirna minennar" oldukça faziletli bir zikirdir. Peki, Ecirna minennar ne demek, anlamı nedir? İşte cehennem ateşinden kalkan gibi koruyan zikir ve anlamı...

Zikir çekmek, günlük ibadetler arasında yer almaktadır. Vakit fark etmeksizin Yüce Allah-u Teala'yı anmak, dilden düşürmemek gerekir.

Esmau-l Hüsna'lar başta olmak üzere isteklere göre birçok zikir bulunmaktadır.

Kısa ve günlük tesbihatlardan biri olan "Allahumme ecirna minennar" da bunlardan birisidir.

Cehennem ateşinden koruyan zikir olarak bilinen bu zikri çeken, o gün ölürse azaptan korunur.

Peki, Ecirna Minennar ne demek? Allahumme Ecirna Minennar zikri ve fazileti...

Her sabah 7 kere okursanız;

Müslim İbn Haris et- Temimi (r.a) bir defasında Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in kendisine gizlice şöyle dediğini rivayet etmiştir:

''Akşam namazından ayrıldığın zaman (dünya kelamı etmeden) 7 kez 'Ey Allah! Beni ateşten koru' de. Şüphesiz ki sen bunu dersen ve o gecende ölürsen sana cehennemden civar (kurtuluş) yazılır. Sabah namazını kıldığın zaman yine böylece söyle (bu duayı 7 kere oku) Muhakkak ki sen o gününde ölürsen sana cehennemden kurtuluş yazılır.'' (Ebu Davud, Edeb: 110)

Ecirna Minennar ne demek?

"Allahümme ecirna minennar."

Meali: Allah'ım, bizi cehennem ateşinden koru.