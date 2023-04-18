7 kere Allahumme Ecirna Minennar fazileti! Ecirna Minennar ne demek? Cehennem ateşine kalkan olan zikir...

Zikir çekmek, günlük ibadetler arasında yer almaktadır. Vakit fark etmeksizin Yüce Allah-u Teala'yı anmak, dilden düşürmemek gerekir.
Esmau-l Hüsna'lar başta olmak üzere isteklere göre birçok zikir bulunmaktadır.
Kısa ve günlük tesbihatlardan biri olan "Allahumme ecirna minennar" da bunlardan birisidir.
Cehennem ateşinden koruyan zikir olarak bilinen bu zikri çeken, o gün ölürse azaptan korunur.
Peki, Ecirna Minennar ne demek? Allahumme Ecirna Minennar zikri ve fazileti...
Her sabah 7 kere okursanız;
Müslim İbn Haris et- Temimi (r.a) bir defasında Sevgili Peygamber Efendimiz (SAV)'in kendisine gizlice şöyle dediğini rivayet etmiştir:
''Akşam namazından ayrıldığın zaman (dünya kelamı etmeden) 7 kez 'Ey Allah! Beni ateşten koru' de. Şüphesiz ki sen bunu dersen ve o gecende ölürsen sana cehennemden civar (kurtuluş) yazılır. Sabah namazını kıldığın zaman yine böylece söyle (bu duayı 7 kere oku) Muhakkak ki sen o gününde ölürsen sana cehennemden kurtuluş yazılır.'' (Ebu Davud, Edeb: 110)
Ecirna Minennar ne demek?
"Allahümme ecirna minennar."
Meali: Allah'ım, bizi cehennem ateşinden koru.