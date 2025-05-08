7 Mayıs reyting sonuçları: Eşref Rüya zirveyi kaptırdı! İşte dünün birincisi

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Her gün bir önceki güne ait Total, AB ve ABC sıralaması belli olurken dünün reyting sonuçları merakla bekleniyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve birbirinden güzel diziler ve programlar ekranlardaki yerini aldı. Güçlü yapımların reyting savaşı sona erdi.

İzleyiciler, dün akşamın reyting sonuçlarını merak ediyor. Peki dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar hangileri?

7 MAYIS ÇARŞAMBA REYTİNG SONUÇLARI

Total grubunda birinci sırada Sahipsizler dizisi yer aldı. İkinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada ise Eşref Rüya dizisi yer aldı.

AB ve ABC gruplarında zirveyi Eşref Rüya dizisi kaptı.