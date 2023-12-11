73 yıllık inşaat şirketi iflasta; 1415 lüks konut satışta! İşte ihale tarihleri... Ekonomik sıkıntılar sebebiyle iflasını açıklayan inşaat şirketi Garanti Koza AŞ, bin 415 daireyi icradan satışa sunuyor.

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Temeli 1950’li yıllarda atılan Garanti Koza İnşaat AŞ için 30 Mart 2021'de iflas kararı çıktı.

Kararın akabinde şirketin tasfiye sürecine geçildi.

Oluşan iflas idaresi, şirket varlıklarını satışa çıkardı. Varlıklar satılarak, borçlar ödenmeye çalışılacak.

Bu kapsamda icra yoluyla binlerce konut alıcısıyla buluşacak.

İhale tarihleri belli oldu

HalkTV'nin haberine göre, Satışı istenen varlıklar arasında, şirketin en büyük projesi olan Esenyurt’taki Koza Park Sitesi de yer alıyor.

İflas idaresi, dev projede yer alan yüzlerce daire ve dükkânı icardan satacak. İlk icra ihalesi 28 Aralık’ta başlıyor.

İlk ihalede varlıkların satılmaması halinde ikinci ihale 26 Ocak’ta düzenlenecek.