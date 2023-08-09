8 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 8 Ağustos 2023 Salı Süper Loto sonuçları! 8 AğustosSalı Süper Loto çekiliş sonuçları hakkında aramalar hız kazandı. Peki çekiliş sonuçları belli oldu mu? İşte detaylar..

Süper Loto çekilişleri her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri olmak üzere haftanın 3 günü yapılır.

Süper Loto çekilişlerini Milli Piyango TV üzerinden canlı olarak izleyebilir veya sonuçlar sayfasından çekiliş sonuçlarını takip edebilirsiniz.

Süper Loto, 1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyundur. Süper Loto ile en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanabilirsin.

Bu haftanın ilk çekilişi olan 8 Ağustos 2023 tarihli çekiliş noter huzurunda yapıldı. Şans oyunu tutkunları çekiliş sonuçlarını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Büyük ikramiyenin 113.604.407,60 TL olduğu çekilişte 6 bilen çıkmadığı için büyük ikramiye devretti.

8 Ağustos Süper Loto çekiliş sonuçları

1 - 2 - 3 - 16 - 21 - 30