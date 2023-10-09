8 Ekim Pazar reyting sonuçları: Milyonları ağlatan Yargı dizisi, reytingleri sildi süpürdü 8 Ekim 2023 Pazar günü yayınlanan dizi ve filmlerin reyting sonuçları nihayet açıklandı. Reytinglerin zirvesinde yer alan yapım, dün gece ekranlara damga vurdu. İşte dünün reyting sıralaması…

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Total, AB ve ABC sıralamalarının dikkate alındığı reyting sonuçları, televizyon programlarının izleyici kitlesini yansıtıyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve etkileyici diziler, televizyon ekranlarında yerlerini aldı ve güçlü yapımlar arasında reyting savaşı başladı.

Reyting sonuçlarına göre, dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar ortaya çıktı.

8 Ekim Pazar reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Yargı, ikinci sırada Kirli Sepeti, üçüncü sırada ise Masterchef Türkiye All Star yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Yargı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Kirli Sepeti yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Yargı, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Kirli Sepeti yer aldı.