8 farklı tel çırpıcı ve kullanım alanları Pratik mutfak gereçlerinden olan tel çırpıcılar, kolaylıkla karıştırmaya ve köpürtmeye yardımcı oluyor. Blender tarzında olan çırpıcıların meğer birçok çeşidi ve işlevi varmış! İşte her biri farklı bir amaca hizmet eden çırpıcı çeşitleri...

Mutfakta vakit geçirmeyi seviyorsanız, çırpacakların önemini bilirsiniz. Yumurta, kek, sos ve onlarca çeşit yemek için olmazsa olmaz tel çırpıcılar, her evde yer edinir.

Birkaç telin eğilip bükülmesiyle yapılan pratik mutfak aleti çırpıcıların en bilineni balon çırpıcıdır. Her yemekte iş gördüğü sanılır ve bir adeti yeterlidir.

Peki, öyle olmadığını söylesek...

Meğer tel çırpıcıların her iş için farklı bir çeşidi varmış...

Gelin birlikte inceleyelim!

1-Balon çırpıcı

Krema, krem şanti gibi malzemeleri çırpmak için en ideal türdür.

2- Hamur çırpıcı

Mayalı hamur işlerini karıştırmak için kullanılır.

3- Pilli çırpıcı

Sütü anında köpürtür. Kahveyi kremamsı yapmak için de tercih edilir.

4- Yumurta çırpıcısı

Yumurtanın beyazı ve sarısını kusursuz birleştirir.

5- Top çırpıcı

Tava soslarını pişirmek için idealdir.

6- İnce çırpıcı

Pürüzsüz kıvamı yakalar.

7- Fransız çırpıcı

Omlet ve pankek gibi karıştırılması gerekenler için en iyi çeşittir.

8- Bobin çırpıcı

Eritilmiş ve donabilecek malzemeleri iyi çırpar.