8 farklı tel çırpıcı ve kullanım alanları

Mutfakta vakit geçirmeyi seviyorsanız, çırpacakların önemini bilirsiniz. Yumurta, kek, sos ve onlarca çeşit yemek için olmazsa olmaz tel çırpıcılar, her evde yer edinir.

Birkaç telin eğilip bükülmesiyle yapılan pratik mutfak aleti çırpıcıların en bilineni balon çırpıcıdır. Her yemekte iş gördüğü sanılır ve bir adeti yeterlidir. 

Peki, öyle olmadığını söylesek...

Meğer tel çırpıcıların her iş için farklı bir çeşidi varmış...

Gelin birlikte inceleyelim!

Bir tanesiyle ömür geçirenlere şok! Tel çırpıcıların çeşitlerinden haberiniz var mıydı

1-Balon çırpıcı

Krema, krem şanti gibi malzemeleri çırpmak için en ideal türdür.

Bir tanesiyle ömür geçirenlere şok! Tel çırpıcıların çeşitlerinden haberiniz var mıydı

2- Hamur çırpıcı

Mayalı hamur işlerini karıştırmak için kullanılır.

Bir tanesiyle ömür geçirenlere şok! Tel çırpıcıların çeşitlerinden haberiniz var mıydı

3- Pilli çırpıcı

Sütü anında köpürtür. Kahveyi kremamsı yapmak için de tercih edilir.

Bir tanesiyle ömür geçirenlere şok! Tel çırpıcıların çeşitlerinden haberiniz var mıydı

4- Yumurta çırpıcısı

Yumurtanın beyazı ve sarısını kusursuz birleştirir.

Bir tanesiyle ömür geçirenlere şok! Tel çırpıcıların çeşitlerinden haberiniz var mıydı

5- Top çırpıcı

Tava soslarını pişirmek için idealdir.

Bir tanesiyle ömür geçirenlere şok! Tel çırpıcıların çeşitlerinden haberiniz var mıydı

6- İnce çırpıcı

Pürüzsüz kıvamı yakalar.

Bir tanesiyle ömür geçirenlere şok! Tel çırpıcıların çeşitlerinden haberiniz var mıydı

7- Fransız çırpıcı

Omlet ve pankek gibi karıştırılması gerekenler için en iyi çeşittir.

Bir tanesiyle ömür geçirenlere şok! Tel çırpıcıların çeşitlerinden haberiniz var mıydı

8- Bobin çırpıcı

Eritilmiş ve donabilecek malzemeleri iyi çırpar.