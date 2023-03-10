8 farklı tel çırpıcı ve kullanım alanları

Mutfakta vakit geçirmeyi seviyorsanız, çırpacakların önemini bilirsiniz. Yumurta, kek, sos ve onlarca çeşit yemek için olmazsa olmaz tel çırpıcılar, her evde yer edinir.
Birkaç telin eğilip bükülmesiyle yapılan pratik mutfak aleti çırpıcıların en bilineni balon çırpıcıdır. Her yemekte iş gördüğü sanılır ve bir adeti yeterlidir.
Peki, öyle olmadığını söylesek...
Meğer tel çırpıcıların her iş için farklı bir çeşidi varmış...
Gelin birlikte inceleyelim!
1-Balon çırpıcı
Krema, krem şanti gibi malzemeleri çırpmak için en ideal türdür.
2- Hamur çırpıcı
Mayalı hamur işlerini karıştırmak için kullanılır.
3- Pilli çırpıcı
Sütü anında köpürtür. Kahveyi kremamsı yapmak için de tercih edilir.
4- Yumurta çırpıcısı
Yumurtanın beyazı ve sarısını kusursuz birleştirir.
5- Top çırpıcı
Tava soslarını pişirmek için idealdir.
6- İnce çırpıcı
Pürüzsüz kıvamı yakalar.
7- Fransız çırpıcı
Omlet ve pankek gibi karıştırılması gerekenler için en iyi çeşittir.
8- Bobin çırpıcı
Eritilmiş ve donabilecek malzemeleri iyi çırpar.