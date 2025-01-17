8 maç TRT Spor'da şifresiz yayınlanacak! İşte, 17-20 Ocak şifresiz maç programı...
Hüseyin Topuz

TRT Spor her hafta TFF 1. Lig'de oynanan müsabakaları şifresiz olarak ekranlara getiriyor.

TRT Spor'un 17-20 Ocak tarihleri arasında şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı belli oldu.

Futbolseverler TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçları öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı.

Bu hafta sonu TFF 1. Lig'de oynanacak 8 maç TRT Spor'da şifresiz olarak izlenebilecek.

Peki, TRT Spor'un şifresiz yayınlayacağı maçlar hangileri? İşte maç programı..

17 Ocak Cuma

20:00 Şanlıurfaspor - Ankaragücü (TRT Spor)

18 Ocak Cumartesi

13:30 Erzurumspor FK - Bandırmaspor (TRT Spor)

16:00 Amed SK - Fatih Karagümrük (TRT Spor)

19:00 Çorum FK - Ümraniyespor (TRT Spor)

19 Ocak Pazar

13:30 Keçiörengücü - Sakaryaspor (TRT Spor)

16:00 Pendikspor - Yeni Malatyaspor (TRT Spor)

19:00 Manisa FK - İstanbulspor (TRT Spor)

20 Ocak Pazartesi

20:00 Gençlerbirliği - Kocaelispor (TRT Spor)

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Hüseyin Topuz
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