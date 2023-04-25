81 ilin plaka kodları.. Hangi plaka hangi ile ait? İşte illerin plaka kodları.. Türkiye'de bulunan 81 ilin her biri için ayrı ayrı plaka kodları bulunuyor. Peki hangi plaka kodu hangi şehrimize ait? İşte 81 ilin plaka kodları..

İllerin plaka kodları gündelik hayatımızda sıklıkla karşımıza çıkıyor. Vatandaşlar trafikte gördükleri veya merak ettikleri plaka kodlarının hangi ile ait olduğunu araştırmak için internette sık sık araştırma yapmaktadır. Vatandaşlar meraklarını gidermek için hangi plakanın hangi ile ait olduğunu arama motorlarında araştırıyor. Bilindiği üzere plaka kodları 01'den 81'e kadar sırasıyla listelenmiştir. Peki hangi plaka kodu hangi ile ait? İşte 81 ilin plaka kodları.. Adana - 01 Adıyaman - 02 Afyon - 03 Ağrı - 04 Amasya - 05 Ankara - 06 Antalya - 07 Artvin - 08 Aydın - 09 Balıkesir - 10 Bilecik - 11 Bingöl - 12 Bitlis - 13 Bolu - 14 Burdur - 15 Bursa - 16 Çanakkale - 17 Çankırı - 18 Çorum - 19 Denizli - 20 Diyarbakır - 21 Edirne - 22 Elazığ - 23 Erzincan - 24 Erzurum - 25 Eskişehir - 26 Gaziantep - 27 Giresun - 28 Gümüşhane - 29 Hakkari - 30 Hatay - 31 Isparta - 32 İçel - 33 İstanbul - 34 İzmir - 35 Kars - 36 Kastamonu - 37 Kayseri - 38 Kırklareli - 39 Kırşehir - 40 Kocaeli - 41 Konya - 42 Kütahya - 43 Malatya - 44 Manisa - 45 Kahramanmaraş - 46 Mardin - 47 Muğla - 48 Muş - 49 Nevşehir - 50 Niğde - 51 Ordu - 52 Rize - 53 Sakarya - 54 Samsun - 55 Siirt - 56 Sinop - 57 Sivas - 58 Tekirdağ- 59 Tokat - 60 Trabzon- 61 Tunceli - 62 Şanlıurfa - 63 Uşak - 64 Van - 65 Yozgat - 66 Zonguldak - 67 Aksaray - 68 Bayburt 69 Karaman - 70 Kırıkkale - 71 Batman - 72 Şırnak - 73 Bartın - 74 Ardahan - 75 Iğdır - 76 Yalova - 77 Karabük - 78 Kilis - 79 Osmaniye - 80 Düzce - 81