9 bin 500 TL ve altındaki en iyi cep telefonları! Vergisiz cep telefonu kampanyasında üst sınır 9 bin 500 lira olarak belirlendi. Peki, hangi marka ve modeller alınabilir? İşte 9500 TL bandındaki en iyi cihazlar

ensonhaber.com

Üniversite öğrencileri, Kabine toplantısının akabinde müjdeyi aldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vergisiz cep telefonu ve bilgisayar kampanyasını duyurdu.

Şartların açıklandığı konuşmada üst sınır 9 bin 500 lira olarak belirlendi.

Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz." dedi.

Öğrenciler, 9500 liraya kadar olan modellerde vergisiz fiyattan faydalanabilecek.

Merak edilen konu ise hangi marka ve modellerde 9500 lira altı cep telefonu olduğu oldu.

Kampanyaya uygun cihazları sizler için araştırdık. İşte en iyi modeller;

9500 TL altındaki cep telefonları

Honor X9a 9.199 TL

Samsung Galaxy A31 9.499 TL

General Mobile Gm 24 Pro 9.459 TL

Realme 10 9.499 TL

Samsung Galaxy A32 9.399 TL

Xiaomi Redmi Note 12 9.354 TL

Huawei Nova 9 SE 9.399 TL

Samsung Galaxy A24 8.299 TL

Oneplus Nord N10 8.999 TL

Vivo Y36 9.049 TL

General Mobile GM 23 SE 4.150 TL

Poco M5 8.499 TL

Xiaomi Redmi Note 12S 9.354 TL

Samsung Galaxy M33 9.000 TL

Oppo A54 6.399 TL

Huawei nova Y90 9.150 TL

Huawei P40 Lite 7.899 TL