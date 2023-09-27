9 bin 500 TL ve altındaki en iyi cep telefonları!

Üniversite öğrencileri, Kabine toplantısının akabinde müjdeyi aldı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vergisiz cep telefonu ve bilgisayar kampanyasını duyurdu.
Şartların açıklandığı konuşmada üst sınır 9 bin 500 lira olarak belirlendi.
Erdoğan, "Örgün eğitimdeki üniversiteli gençlerimize vaadimiz olan cep telefonu ve bilgisayar desteğini hayata geçiriyoruz. Gençlerimize piyasa satış fiyatı 9 bin 500 lirayı geçmeyen cep telefonu ve bilgisayarlar için toplamda 5 bin 500 liraya kadar teknolojik cihaz desteği vereceğiz." dedi.
Öğrenciler, 9500 liraya kadar olan modellerde vergisiz fiyattan faydalanabilecek.
Merak edilen konu ise hangi marka ve modellerde 9500 lira altı cep telefonu olduğu oldu.
Kampanyaya uygun cihazları sizler için araştırdık. İşte en iyi modeller;
9500 TL altındaki cep telefonları
Honor X9a 9.199 TL
Samsung Galaxy A31 9.499 TL
General Mobile Gm 24 Pro 9.459 TL
Realme 10 9.499 TL
Samsung Galaxy A32 9.399 TL
Xiaomi Redmi Note 12 9.354 TL
Huawei Nova 9 SE 9.399 TL
Samsung Galaxy A24 8.299 TL
Oneplus Nord N10 8.999 TL
Vivo Y36 9.049 TL
General Mobile GM 23 SE 4.150 TL
Poco M5 8.499 TL
Xiaomi Redmi Note 12S 9.354 TL
Samsung Galaxy M33 9.000 TL
Oppo A54 6.399 TL
Huawei nova Y90 9.150 TL
Huawei P40 Lite 7.899 TL