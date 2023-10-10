9 Ekim reyting sonuçları: Ömer dizisi uçuşa geçti! 9 Ekim 2023 Salı günü televizyon ekranlarında yayınlanan dizi ve filmlerin reyting sonuçları nihayet açıklandı. Birbirinden iddialı dizilerin reyting savaşı sona erdi. İşte dünün reyting sonuçları…

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Total, AB ve ABC sıralamalarının dikkate alındığı reyting sonuçları, televizyon programlarının izleyici kitlesini yansıtıyor.

Dün akşam gündüz kuşağı programları ve etkileyici diziler, televizyon ekranlarında yerlerini aldı ve güçlü yapımlar arasında reyting savaşı başladı.

Reyting sonuçlarına göre, dün akşam en çok izlenen dizi ve programlar ortaya çıktı.

9 Ekim Salı reyting sonuçları

Total'de reyting listesinin ilk sırasında Ömer, ikinci sırada Safir, üçüncü sırada ise Esra Erol'da yer aldı.

AB'de ise birinci sırada Ömer, ikinci sırada Masterchef Türkiye All Star, üçüncü sırada Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber yer aldı.

20+ABC1 listesinde ise ilk sırada Masterchef Türkiye All Star, ikinci sırada Ömer, üçüncü sırada Müge Anlı ile Tatlı Sert yer aldı.