9 gün tatil ne zaman? Okullar ara tatile ne zaman girecek? MEB 2023-2024 ara tatil tarihi Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk ara tatilinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki, okullar ne zaman kapanacak? İşte ara tatil tarihi..

ensonhaber.com 11 Eylül Pazartesi günü başlayan 2023/2024 eğitim öğretim yılının ilk ara tatil tarihi merak edilmeye başladı. Milyonlarca öğrenci yeni eğitim öğretim yılının ilk tatilinin hangi tarihte olacağını öğrenmek için aramalarına hız kazandırdı. Son günlerde internette en çok araştırılanlar arasında ara tatilin ne zaman başlayacağı konusu yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı 2023-2024 eğitim öğretim yılı takvimine göre ilk ara tatilinin ne zaman başlayacağı belli oldu. Peki okullar hangi tarihte kapanacak? İşte 9 günlük tatilin başlayacağı o tarih.. 9 gün tatil ne zaman? Milli Eğitim Bakanlığı'nın takvimine göre 11 Eylül 2023 Pazartesi günü açılan okullar 13 Kasım'da tatile girecek. 13 Kasım 2023 Pazartesi başlayacak olan ilk ara tatil 17 Kasım 2023 Cuma sona erecek. Öğrenciler hafta sonu ile beraber 9 gün tatil yapacak. Yarıyıl tatili ne zaman? Yarıyıl tatili, 22 Ocak 2024 Pazartesi başlayıp 2 Şubat 2024 Cuma tamamlanacak. İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi başlayacak ve 14 Haziran 2024 Cuma sona erecek. İkinci dönem ara tatili ise 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında yapılacak.