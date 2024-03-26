9 günlük bayram tatili ne zaman başlayacak? Ramazan bayramı ne zaman?

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Ramazan bayramına kısa bir süre kala bayram tatili hakkında aramalar hız kazandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile bayram tatilinin 9 gün olacağı müjdesini verdi.
Bu müjde sonrası milyonlarca vatandaş bayram tatili için plan yapmaya başladı.
Milyonlarca çalışan ve öğrenci 9 günlük Ramazan bayramı tatilinin ne zaman başlayacağını araştırıyor.
Peki, Ramazan bayramı tatili ne zaman başlıyor?
Ramazan bayramı ne zaman?
2024 Ramazan bayramı 10 Nisan 2024 Çarşamba günü başlayacak ve 12 Nisan 2024 Cuma günü sona erecek.
Bayram tatili ne zaman başlayacak?
5 Nisan 2024 Cuma günü kapanacak okullar 9 günlük bayram tatiline girmiş olacak. Okullar ve devlet kurumları 15 Nisan 2024 Pazartesi günü yeniden açılacak.