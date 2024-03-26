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9 günlük bayram tatili ne zaman başlayacak? Ramazan bayramı ne zaman?

9 günlük bayram tatili ne zaman başlayacak? Ramazan bayramı ne zaman? Ramazan bayramı tatilinin ne zaman başlayacağı vatandaşların gündeminde yer alıyor. Peki, Ramazan bayramı tatili ne zaman başlıyor? İşte merak edilen o tarih...