9 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Mart 2023 Perşembe Süper Loto sonuçları... Şans oyunu seven vatandaşlar tarafından 9 Mart 2023 Perşembe günü yapılan Süper Loto sonuçları merak ediliyor. Peki 9 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? İşte sonuçlar...

Milli Piyango severler tarafından takip edilen Süper Loto çekilişi haftanın 3 günü düzenlenmeye devam ediliyor. Şans oyunu severlerin yakından takip ettiği Süper Loto çekilişi noter eşliğinde gerçekleşti. Milli Piyango TV üzerinden de canlı olarak yayınlanan Süper Loto'da son olarak 5 bilen 5 kişi 105.310,10 TL kazanmıştı. Peki 9 Mart Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı mı?

9 Mart Süper Loto çekilişi sonuçları belli oldu mu?

Milli Piyango İdaresi tarafından haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar günleri gerçekleştirilen Süper Loto'nun bu akşam ikinci çekilişi düzenlendi. Daha önce Pazar gününde gerçekleştirilen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30 itibariyle başladı.

Canlı yayınla Milli Piyango TV’nin resmi internet sitesi ve Youtube kanalları üzerinden de yayınlanan son çekilişte 5 kazanan 5 kişi 105.310,10 TL'nin sahibi olmuştu.

Gerçekleşen son çekilişte şanslı numaralar 6,16,41,44,57,60 oldu. Bu akşamın şanslı numaraları ve detayları Milli Piyango İdaresinin resmi sitesi olan “millipiyangoonline.com” adresi üzerinden de ilan edildi.

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Süper Loto nasıl oynanır?

Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmeye dayalı bir oyun olarak bilinmektedir. Süper Loto oyununda her seçilen 6 sayı, bir kolon oluşturmaktadır. Oyunda tek kolon ücreti ise 3 TL olmaktadır.