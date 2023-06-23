97. Gazi Koşusu ne zaman? 97. Gazi Koşusu ödülü ne kadar? Gazi Koşusu'nda hangi atlar yarışacak? Bu yıl 97.'si düzenlenen Gazi Koşusu hakkında aramalar hız kazandı? Peki, 97. Gazi Koşusu ne zaman ve nerede yapılacak? İşte detaylar..

Gazi koşusu, ilk kez Türk Kurtuluş Savaşı yıllarında Ankara’daki at yarışlarını kendi himayesinde yaptıran Mustafa Kemal, 1927 yılında emir vererek Gazi Koşusu’nun düzenlenmesini istemiştir.

Ali Muhiddin Hacıbekir'in sahibi olduğu Neriman adlı kısrağın 1927 yılında kazandığı Gazi Koşusu’nu Atatürk ile İsmet inönü birlikte izlemişlerdir.

1927 yılından itibaren her yıl düzenlenen Gazi Koşusu'nun bu sene 97. kez düzenlenecek.

1927'den bu yana yapılan Gazi Koşusu'na bu sene 22'si asil 4'ü yedek olmak üzere 26 safkanın katılacağı açıklandı.

At yarışı tutkunları 97. Gazi Koşusu hakkında aramalarına hız kazandırdı. Peki 97. Gazi Koşusu ne zaman yapılacak ve büyük ödül ne kadar olacak? İşte detaylar..

97. Gazi Koşusu ne zaman yapılacak?

97. Gazi Koşusu 25 Haziran Pazar günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek.

Büyük ödül ne kadar?

2 bin 400 metrelik çim pistte yapılacak olan Gazi Koşusu'nun bu yılki birincilik ikramiyesi ise 5 milyon lira olarak belirlendi.

97. Gazi Koşusu'na kayıt yaptıran safkanlar



97. Gazi Koşusu'na kayıt yaptıran 22'si asil ve 4'ü yedek olmak üzere 26 safkan şöyle:

Asiller: Altınsima, Anadolu Koparan, Bright Fire, Cosmic Kid, Dagmar, Head Vorker, Lord of Pelennor, Native Power, Poyri, Qualizto, Raks Star, Samurai Kajiki, Sound of Summer, The Raptor, Turdemirkır, Urfa Aslanı, Wild Danger, Chaika, Çakalın Kızı, General Briella, Horror, Moonlight Fairy

Yedekler: Veni Vici, Masterclassman, Sellyboy, Azmin Zaferi