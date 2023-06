97. Gazi Koşusu ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? 97. Gazi Koşusu için geri sayım başladı. Bu yıl 97.'si düzenlenen Gazi Koşusu hakkında aramalar hız kazandı? Peki, 97. Gazi Koşusu ne zaman ve hangi kanalda? İşte büyük yarışını detayları..

1927 yılından itibaren her sene düzenlenen Gazi Koşusu bu sene 97. kez düzenlenecek. Gazi Koşusu'na bu sene 22'si asil 4'ü yedek olmak üzere 26 safkanın katılacağı açıklandı.

At yarışı tutkunları 97. Gazi Koşusu hakkında aramalarına hız kazandırdı. Büyük heyecana sahne olması beklenen yarışı canlı izlemek isteyenler yarışın detaylarını araştırıyor.

2 bin 400 metrelik çim pistte yapılacak olan Gazi Koşusu'nun bu yılki birincilik ödülü 5 milyon lira olarak açıklandı. 97. Gazi Koşusu'nda ikinciye 2 milyon TL, üçüncüye 1 milyon TL, dördüncüye 500.000 TL ve beşinciye ise 250.000 TL ödül dağıtılacak.

Peki 97. Gazi Koşusu ne zaman yapılacak ve hangi kanalda yayınlanacak. İşte 97. Gazi Koşusu'nun merak edilen detayları..

97. Gazi Koşusu ne zaman yapılacak?

97. Gazi Koşusu 25 Haziran Pazar (bugün) günü İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda gerçekleştirilecek. Saat 17:15'te başlayacak olan yarış Smart Spor 2 kanalından naklen yayınlanacak.

97. Gazi Koşusu'na kayıt yaptıran safkanlar



97. Gazi Koşusu'na kayıt yaptıran 22'si asil ve 4'ü yedek olmak üzere 26 safkan şöyle:

Asiller: Altınsima, Anadolu Koparan, Bright Fire, Cosmic Kid, Dagmar, Head Vorker, Lord of Pelennor, Native Power, Poyri, Qualizto, Raks Star, Samurai Kajiki, Sound of Summer, The Raptor, Turdemirkır, Urfa Aslanı, Wild Danger, Chaika, Çakalın Kızı, General Briella, Horror, Moonlight Fairy

Yedekler: Veni Vici, Masterclassman, Sellyboy, Azmin Zaferi