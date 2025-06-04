A Milli Takım aday kadrosu 2025: Bakın kimler var, kimler yok...

Haber Merkezi

ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için Amerika Birleşik Devletleri'nin Boston kentine yolculuk eden A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda zorunlu olarak değişikliğe gidildi.

A Milli Takım'da Hakan Çalhanoğlu, Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu, sakatlıkları nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Teknik Direktör Vincenzo Montella tarafından belirlenen aday kadroda 29 futbolcu bulunuyor.

3 SAKATLIK VAR

TFF'den yapılan açıklamada, Paris Saint-Germain ile Inter arasında oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde sakatlık geçirerek oyundan çıkan Hakan Çalhanoğlu'nun Almanya'da gerçekleştirilen muayene ve tetkik sonuçlarını inceleyen A Milli Takım teknik heyeti, futbolcunun özel maçlar döneminde tam olarak sağlığına kavuşamayacağını tespit ettiğinden, oyuncunun aday kadrodan çıkarılmasına uygun bulunduğu açıklandı.

A Milli Takım sağlık heyetinin Uğurcan Çakır ve Mustafa Hekimoğlu'na kampta yaptığı muayene ve tetkiklerin ardından iki oyuncunun da mevcut sakatlıklarının özel maçlar döneminde tam olarak iyileşmeyeceği belirlendiğinden, milli futbolcuların aday kadrodan çıkarılmasına karar verildi.

Ayrıca, Galatasaray'dan Ahmed Kutucu da ABD'ye gidecek aday kadroya dahil edildi.

İŞTE GÜNCEL KADRO