A Milli takım ona emanet! Vincenzo Montella kimdir, nereli ve kaç yaşında? A Milli Futbol Takımı'nın başına getirilen İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella hakkında aramalar hız kazandı. İşte Vincenzo Montella'nın merak edilenleri..

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A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına İtalyan teknik adam Vincenzo Montella getirildi.

Daha önce Adana Demirspor'u çalıştıran başarılı teknik adamın milli takımımızın başına geçmesinin ardından hakkında aramalar hız kazandı.

2021-2023 yılları arasında Adana Demirspor'u çalıştıran 49 yaşındaki Vincenzo Montella kariyerinde Sampdoria, Milan Roma, Sevilla ve Fiorentina gibi takımları çalıştırdı.

İtalyan teknik adam geçtiğimiz sezon Adana Demirspor ile Süper Lig'i dördüncü sırada bitirerek dikkatleri üzerine çekmişti.

Peki, kimdir Vincenzo Montella? İşte merak edilenleri..

Vincenzo Montella kimdir?

Vincenzo Montella 18 Haziran 1974 tarihinde İtalya'da dünyaya geldi. Montella futbolculuk kariyerine o dönemlerde İtalya 3. Ligi'nde oynayan Empoli'de başladı.

1996 yılında Serie B'de bulunan Genoa'ya transfer olan Vincenzo Montella ilk sezonda attığı 21 gol ile dikkatleri üzerine çekti ve Serie A kulüplerinden Sampdoria'ya transfer oldu.

1999 yılında Sampdoria'nın küme düşmesinden dolayı 15,3 milyon Euro karşılığında AS Roma'ya transfer oldu.

2008 yılında futbol kariyerini noktalayan Montella 21 Şubat 2010 tarihinde Roma'nın başına getirilerek teknik direktörlük kariyerine başladı.

Roma'da kısa bir süre görev alan Montella 9 Haziran 2011'de ise Calcio Catania'nın teknik direktörü oldu.

2012'de ise Prandelli'nin İtalya milli takımının başına getirilmesinin ardından Fiorentina'nın başına getirildi. Fiorentina ile birlikte 3 sezon üst üste ilk 4'e girmeyi başara Vincenzo Montella 2014-15 yılında takımını UEFA Avrupa Liginde yarı finale çıkarmayı başardı.

İtalyan teknik adam Fiorentina'nın ardından sırasıyla Sampdoria, Milan, Sevilla ve Adana Demirspor takımlarında teknik direktör olarak görev aldı.

Vincenzo Montella Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yapılan resmi açıklama ile 21 Eylül 2023 tarihinde Türkiye A Milli Futbol takımının başına getirildi..