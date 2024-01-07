A101 indirime doyuracak! 11 Ocak 2024 A101 'Aldın Aldın' kataloğu yayınlandı! A101 mağazalarının 11 Ocak Perşembe gününe özel aldın aldın kataloğu yayınlandı. İşte 11 Ocak 2024 tarihinde A101 mağazalarında bulunacak özel ürünler...

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A101 marketler zincirinin 11 Ocak 2024 tarihinde satışa çıkaracağı aldın aldın kataloğu ile belli oldu.

Türkiye'nin en büyük market zincirleri arasında yer alan A101 mağazalarında her hafta belirli günlerde olmak üzere farklı ürünler satışa sunuluyor.

Bu haftaki ürünler arasında motosiklet, buzdolabı, televizyon, cep telefonu ve masa takımı gibi farklı kategorilerde çeşitli ürünler yer alıyor.

Aldın aldın ürünler kataloğunda yer alan ürünler 11 Ocak Perşembe gününden itibaren mağazalarda yerini alacak.

Peki A101 aldın aldın kataloğunda bu hafta hangi ürünler yer alıyor? İşte 11 Ocak Perşembe A101 aldın aldın kataloğu ve indirimli ürünler kataloğu..