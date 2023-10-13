A101 tarih yazıyor! Cep telefonlarında dev indirim: 4.799 TL’den başlıyor… Türkiye'nin önde gelen market zincirlerinden A101, teknoloji tutkunlarını sevindirecek bir kampanya başlattı. Market, cep telefonları kategorisinde büyük bir indirim furyasına imza atıyor. Cep telefonu fiyatlarını gören A101’e akın ediyor.

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A101 market zinciri, teknoloji tutkunlarını heyecanlandıran büyük bir indirim kampanyası başlattı.

Cep telefonu alışverişine özel fırsatlar sunan A101, fiyatlarını oldukça cazip seviyelere çekti.

Cep telefonu fiyatları, bu muazzam kampanyada tarihi bir düşüş yaşıyor.

A101'de cep telefonu almak isteyenler, yeni modeller ve avantajlı fiyatlarla karşılaşacak. Hem bütçe dostu hem de son teknolojiye sahip telefonları bir arada bulabileceksiniz.

Cep telefonu almak için en iyi fırsatları sunan A101, teknoloji tutkunlarını cezbetmeye hazır.

İşte cep telefonları başta olmak üzere birçok teknoloji ürününde kaçırılmayacak fırsatlar…

Bütçe dostu telefonlar!

Xiaomi'nin son modellerinden Redmi Note 12 Pro, 11.799 TL fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Bu güçlü model, 256 GB dahili hafıza ve 8 GB RAM ile yüksek performans vaat ediyor. Qualcomm Snapdragon 732G işlemci ve 108+8+2+2 megapiksel dört kamerasıyla dikkat çekiyor.

Redmi Note 12S ise 9.999 TL fiyatıyla kullanıcıların beğenisini kazanıyor. MediaTek Helio G96 işlemci, 256 GB dahili hafıza ve 8 GB RAM ile güçlendirilmiş. Bu model, hem performans hem de depolama açısından tatmin edici bir seçenek sunuyor.

Oppo A16 ise uygun fiyatıyla dikkat çekiyor. Sadece 4.799 TL'ye sahip olabileceğiniz bu model, MediaTek Helio G35 işlemci ve 4 GB RAM ile günlük kullanımınız için ideal bir tercih olabilir.

Diğer teknoloji ürünlerinde dev fırsat!

Apple'ın AirTag cihazını almayı düşünüyorsanız, A101'de 4'lü paket halinde sadece 2.899 TL'ye bulabilirsiniz. Bu akıllı cihaz, Bluetooth, ultra geniş bant ve NFC teknolojilerini kullanarak eşyalarınızı kolayca takip etmenizi sağlar. Kaybolan eşyalar artık tarih olacak!

Bununla da sınırlı değil, A101'de TOSHIBA marka Ultra HD Android TV'ler de dikkat çekiyor. 65UA2263DT modeli, büyüklüğü ve kalitesi ile göz dolduruyor ve 17.499 TL'ye satılıyor. Ayrıca, 58UA2263DT modeli de 13.999 TL'lik cazip fiyatıyla beklentileri karşılıyor.

Teknolojiyi uygun fiyatlarla yakalamak için A101'e göz atmayı unutmayın!