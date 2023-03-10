A101 Volta EV1 elektrikli araç trafiğe çıkar mı, özellikleri neler? DETAYLI İNCELEME... A101'de satışa sunulan Volta marka EV1 elektrikli araç, merak konusu oldu. EV1'in öne çıkan özellikleri satın almayı düşünenler tarafından araştırılıyor. Peki, 101 Volta EV1 alınır mı, trafiğe çıkar mı? Kaç km hız yapıyor? Şarjı ne kadar gider? İşte ayrıntılar...

A101'in bu haftaki aktüel ürünler kataloğunda yer alan Volta EV1 elektrikli araç, gündem oldu. Vatandaşlar zincir markette satılan arabanın modelini, fiyatını ve özelliklerini araştırmaya başladı. A101 Aktüel’in 9 Mart 2023 tarihli sayısındaki ilana göre market, Volta marka elektrikli araç satışını sadece online kanal üzerinden gerçekleştirecek. 199 bin 990 TL'den satılan Volta EV1 elektrikli araç hakkında kullanım detayları merak konusu. Volta marka hangi ülkenin? Volta EV1 elektrikli otomobil alınır mı? Hız ve sürüş özellikleri nelerdir? İşte tüm merak edilenler... Volta markası hangi ülkenin? Volta Motor, Fatih Bayraktar ve Mustafa İnci tarafından 2010 yılında kuruldu. Gümüşova Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan modern entegre üretim tesisi, TÜBİTAK MARTEK Teknoloji Serbest Bölgesi ve Jiangsu Çin Halk Cumhuriyeti'nde ülkenin en kapsamlı elektrikli araç üretimini yapmaktadır. Volta EV1 elektrikli araç hız ve şarj sınırı Optimal bir tasarıma sahip olan araç 45 km/h azami hıza sahip. Yaklaşık 415 kilogram ağırlığında olan aracın şarj süresi 7-8 saat civarında. Donanım özellikleri Şehir içi kolay kullanım özelliğiyle dikkat çeken Volta EV1 elektrikli araba, akıllı anahtar ile uzaktan açma ve kapama, LED ön farlar, elektrikli yan camlar, açılabilir sunroof ve arka cam, bluetoothlu müzik çalar, iki hoparlörlü ses sistemi, USB port ile şarj imkanına sahip. Ayrıca araçta ayarlanabilir sürücü koltuğu, hidrolik fren sistemi, ön cam silecek yıkayıcı, ısıtma ile buğu giderme sistemler, ön arka emniyet kemeri, viraj denge çubuğu gibi özellikler bulunuyor. Volta EV1 elektrikli otomobil detayları Kategori: L6e-BP Hafif Dört Tekerlekli Motorlu Araç Azami Hız: 45 KM/H Motor Gücü: 2.0 KW Motor Torku: 4.5 NM Boyutlar Uzunluk: 2300 MM Genişlik: 1090 MM Yükseklik: 1645 MM Kütle: 415 KG Azami Taşıma Kapasitesi: 163 KG Yokuş-Kalkış Kabiliyeti: 15% Batarya Tipi: VRLA JEL BATARYA Batarya Kapasitesi: 72V 58 AH Şarj Cihazı Kapasitesi: 72-89V 8.0 ± 0.2A Şarj Süresi: 7-8 H Aktarma Tipi: DİFERANSİYEL MOTOR Enerji Tüketimi: 68 WH/KM Menzil: 63 KM Fren Sistemi Ön: DİSK Arka: DİSK Tekerlekler Ön: 125/65-12 Arka: 125/65-12 Oturma Konumu Sayısı: 2 Euro Seviyesi: Euro 5